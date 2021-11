«Due giorni fa ho depositato presso il commissariato di polizia e la caserma dei carabinieri una mia nota scritta in cui ho raccontato di notizie di reato ai danni dei commercianti che subiscono probabilmente intimidazioni o richieste estorsive». Parla così il sindaco De Benedittis dopo l'esplosione dell'ordigno che ieri notte ha danneggiato un negozio in via Reggio. L'ultimo di una serie di episodi criminosi che stanno scuotendo la città da ormai troppo tempo.

«L'episodio della notte scorsa è gravissimo, così come quello precedente avvenuto in via Roma» spiega il primo cittadino nella video intervista realizzata per CoratoLive.it. «Abbiamo sottolineato con forza alle autorità preposte la necessità di intervenire. È in corso già da un po' di tempo una intensa attività investigativa e importanti operazioni delle forze dell'ordine. Non abbassiamo la guardia e garantiamo la nostra attenzione - prosegue - ma è necessario che tutti i cittadini che dovessero subire intimidazioni, richieste di denaro o aggressioni facciano denuncia. Non siamo in presenza di una criminalità organizzata che possa farci paura. Il Comune e le forze dell'ordine - conclude il sindaco - sono al fianco di chi denuncia e offrono protezione e vicinanza».