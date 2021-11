Covid, a Corato 18 nuovi casi nell'ultima settimana. Stabile il totale dei positivi

È stabile il numero delle persone attualmente positive in città. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso da Asl e Comune, sono 65. Una settimana fa erano 63. Nell'ultima settimana sono stati registrati 18 nuovi casi e 16 guariti. Non ci sono stati decessi. L'anno scorso, alla data dell'11 novembre, i contagi in città erano molti di più, ben 225. Secondo i dati sinora diffusi da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, dall'inizio della pandemia (marzo 2020), in città sono stati registrati 3.637 positivi, 3.483 guariti e 89 deceduti.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.