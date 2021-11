Un'altra esplosione scuote la città: bomba ad un negozio di elettronica in via Reggio

Un nuovo un inquietante episodio di criminalità scuote Corato. La notte scorsa, intorno alle 2, un potente ordigno è esploso all'ingresso di un negozio di elettronica ubicato in via Reggio, nella zona di via Castel del Monte. La fortissima deflagrazione ha danneggiato la saracinesca, ma ha causato anche ingenti danni all’interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corato e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, mentre i rilievi sono stati curati dalla polizia scientifica giunta da Bari. Solo tre giorni fa un ordigno aveva fatto esplodere il distributore di sigarette di una tabaccheria in via Roma.