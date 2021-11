Una persona è finita in ospedale in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla strada provinciale 234, nota anche come Rivoluzione. Due veicoli - un'Audi Q5 e un furgone Mercedes - si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con viale Monte Cotugno. In seguito all'impatto, entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. Il furgone, in particolare, ha terminato la sua corsa su un fianco. Il conducente dell'Audi è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri e due pattuglie della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico.