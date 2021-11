Emergenza sicurezza, carabinieri in azione in diverse zone della città

Numerose pattuglie dei Carabinieri sono state impegnate nel pomeriggio di oggi in un'attività di controllo straordinario del territorio. I militari - coadiuvati anche da una unità cinofila - hanno effettuato controlli in diverse zone della città e in particolar modo nel centro storico, luogo in cui negli ultimi tempi - l'altra notte l'episodio più recente, con un ordigno che ha fatto esplodere un distributore di sigarette - si sono consumati reati e fatti delittuosi. È di questa mattina, invece, la tentata rapina a mano armata da parte di due individui ai danni dell'autista di un furgone avvenuta in via Sant'Elìa. Si attende, nelle prossime ore, di conoscere con esattezza l'esito dell'operazione.