Tentata rapina in via Sant’Elia, in fuga un'Audi nera

In due, con il volto coperto e armati di pistola. Così, a pochissimi metri dal commissariato di Corato, due malviventi hanno tentato di rapinare un autotrasportare. Il fatto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 12, e a raccontarlo è il titolare dell’azienda coratina per cui lavora l’autotrasportatore che ha subito l’aggressione: «il mio collaboratore - spiega l'imprenditore - si stava spostando da un cliente all’altro per le consuete consegne. Ad un certo punto, mentre transitava su via Sant’Elia, si è visto tagliare la strada da un’Audi di colore nero. A bordo c’erano i due malviventi, entrambi con il volto coperto. Sono scesi dall’auto, uno di loro ha tirato fuori la pistola e ha intimato di consegnargli tutto il denaro che aveva a bordo del mezzo. Se possiamo parlare di tentata rapina è perché il mio collaboratore, immediatamente, ha ingranato la marcia ed è scappato lasciando a mani vuote i rapinatori».

Di certo, però, quel che resta è la paura: «esatto – commenta il titolare dell’azienda - Lavorare così è deprimente, avverto la grande responsabilità che ho nei confronti dei miei dipendenti e delle loro famiglie. Per le aziende come la nostra che basano la loro attività quotidiana sulle consegne questi episodi sono davvero mortificanti.

In 20 anni di attività, grazie al Cielo, non è mai accaduto nulla. Adesso la situazione è cambiata, sta degenerando, non ci sentiamo più al sicuro: le pagine di cronaca parlano chiaro, la paura avvertita sulla propria pelle "lo racconta" ancora di più.

Ho un cliente che ha mollato tutto quello che aveva realizzato a Corato con tanti sacrifici ed è andato a cercare una zona più civile in cui vivere e lavorare. Speriamo che le forze dell’ordine intervengano prendendo a cuore la situazione della Città; noi, intanto, stiamo sporgendo denuncia: sono certo che questa sia l’unica strada da seguire per cercare di contrastare la criminalità ed impedire che renda invivibile la città».