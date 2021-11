Ordigno fa esplodere il distributore di sigarette di via Roma

L'esplosione si è sentita fin nella zona 167 e ha fatto sobbalzare mezza città. Un ordigno è stato piazzato nella notte scorsa a ridosso del distributore automatico di sigarette della tabaccheria di via Roma, a pochi metri da corso Garibaldi e da via Tenente Lamonica. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.20. Sul posto i carabinieri e le guardie della Metronotte. Qualcosa di simile era accaduto circa due mesi fa ai danni di una tabaccheria su via Di Vittorio.