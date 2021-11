«La Musica è volata via». Ci ha lasciati Antonio Molinini

«La Musica è volata via. Antonio non c'è più». È stata la mamma Annalisa, con queste poche ferali parole, a dare la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Ci ha lasciati Antonio Molinini, strappato via dalla lunga malattia contro la quale ha lottato con tutte le sue forze. Eccellente compositore, arrangiatore, pianista e cornista. Artista in una famiglia di artisti. E molto, molto altro. Antonio aveva compiuto 40 anni proprio poche settimane fa, in ospedale, dove era ricoverato da circa un mese e mezzo per l'ennesima complicazione derivante dai problemi di salute che, insieme alla musica, hanno purtroppo marchiato la sua vita.

Avevamo parlato con lui l'ultima volta alla fine di agosto, in occasione dell'uscita di Kitchen Bossa, un ironico pezzo bossa nova cui sarebbe seguito un disco per big band da realizzare attraverso una campagna di crowfunding. «Ormai compongo per appagare me stesso» ci disse, con la chiara intenzione di continuare a creare nonostante le condizione di salute cronicamente difficili e un mondo della musica in cui continuava a dire non rivedersi più. «Oggi nella musica viene prima l'immagine, il personaggio che riesci a costruirti - spiegò Molinini - mentre latitano i contenuti. Siamo inondati da un minestrone di porcherie cucinato da artisti o pseudotali che riescono ad emergere grazie all'immagine estrema che propongono. Si ha una visione distorta del musicista, quasi come se non fosse un vero lavoro». All'inizio del 2020 aveva pubblicato "Parlami", brano che segnava la rinascita dopo un periodo particolarmente complicato. «Quello che mi aspetto non sono i numeri, bensì un riscontro in sorrisi ed emozioni» raccontò. «Mi sento un uomo libero, libero dalla prigionia della dialisi e la musica è questo, una continua ricerca del benessere».

Antonio ha dedicato la sua vita alla musica. Diplomato al conservatorio Piccinni di Bari, l'ha insegnata (ai conservatori di Bari e Monopoli), composta e orchestrata. Come il finale "Crux in Gloria", messa solenne per la canonizzazione di Padre Pio o - integralmente - la Messa per coro e orchestra sinfonica per il 24° congresso eucaristico del 2005, davanti a Papa Benedetto XVI. Ha pubblicato anche diversi dischi che spaziano dal jazz alla musica leggera. È stato allievo per due anni del celebre compositore Luis Bacalov che un giorno, quando lo vide triste a causa dei suoi problemi di salute, gli disse: «se dovessi avere necessità di affidare una composizione a qualcuno, di tre persone dell’Accademia mi fiderei ciecamente. Una di queste sei tu».

Una vita in cui lo studio, la scrittura, l'insegnamento e i concerti hanno spesso dovuto lasciare il passo ai problemi di salute. Due trapianti di rene, l'ultimo dei quali poco più di due anni fa, e ancora prima anni di emodialisi. L'aveva raccontata dall'interno, la sua malattia, con ironia e con la voglia di far conoscere il mondo che si cela dietro un mostro così difficile da combattere. Nel 2018 diede il via al "dialisi tour", per unire alla dialisi d’eccellenza la possibilità di viaggiare e distrarsi grazie (anche) alla solidarietà della gente comune e delle istituzioni.

Spesso Antonio raccontava di Crovatico, vicino Vieste, la sua oasi personale dove riusciva a trovare un po' di pace. Ed è lì che vogliamo immaginarlo, a scrivere la sua amata musica.