Zona Oasi nel mirino dei ladri. I residenti: «Chiediamo più controlli»

Almeno sei furti - tra tentati e andati a segno - nell'ultima settimana, in altrettante abitazioni. Quanto basta per mettere in allarme chi vive nel quartiere. È quanto sta avvenendo nella zona residenziale attorno all'Oasi di Nazareth, in particolar modo nei dintorni di Torre Palomba, viale dei Papaveri e via San Magno. Nella zona sono numerose le villette abitate tutto l'anno che evidentemente, negli ultimi tempi, stanno facendo gola a qualche malintenzionato. «I problemi di sicurezza non riguardano solo il centro della città» è lo sfogo di alcuni residenti. «A quanto pare, l'orario "preferito" dai ladri è quello tra il tardo pomeriggio e la prima serata: a volte è capitato che le persone rientrassero a casa proprio mentre i ladri erano ancora all'interno. Tutto questo potrebbe portare a conseguenza ancora più spiacevoli. Sarebbe opportuno - concludono - che nella zona fossero predisposti maggiori controlli».