Furto a San Gerardo, rubate le offerte per la Caritas e i progetti sociali in Madagascar

«La cosa più brutta è che si è trattato di un furto non fatto a noi, ma ai sacrifici di tante gente che aveva aderito ai nostri progetti sociali». Trapela tanta amarezza dalle parole di Padre Francesco e Padre Paolo, parroco e vice parroco della chiesa di San Gerardo, in via Castel del Monte. Sabato scorso dal collegio dei Padri Rogazionisti - la struttura adiacente alla parrocchia - qualcuno ha rubato tutti i soldi raccolti grazie alle offerte dei fedeli. Non una piccola somma: divisi in varie casse c'erano il denaro per la Caritas parrocchiale, i fondi da mandare in Madagascar per contribuire alla costruzione di un pozzo e all'arredamento di un'aula scolastica, i soldi per realizzare un piccolo parco giochi nel giardino della parrocchia e un fondo cassa per le attività dei ragazzi e altri progetti parrocchiali.

Il furto è avvenuto tra le 18.15 e le 19.30, mentre in chiesa era in corso la celebrazione. Qualcuno è entrato nel collegio in cui vivono i sacerdoti passando direttamente dal portone e ha preso le casse in cui erano contenute le offerte. Il giorno dopo i sacerdoti avrebbero consegnato il denaro per i progetti da realizzare in Madagascar - la parte più consistente delle offerte rubate - ma, evidentemente, i ladri hanno fatto prima. Oltre al denaro, non è stato toccato altro: nessun oggetto o qualsiasi cosa potesse avere un valore. Amarezza a parte, Padre Francesco e Padre Paolo non si scoraggiano e difendono la comunità: «Riteniamo che i ladri siano di fuori e certamente non del quartiere: abbiamo una comunità che ci vuole bene e ci protegge» sottolineano.

Purtroppo non è la prima volta che la parrocchia viene presa di mira dai ladri. Nel 2015 qualcuno si intrufolò in chiesa e tentò di scardinare la serratura di una porta. Dopo aver infranto un vetro, però, il ladro si ferì e fuggì senza portare via nulla. In altre due occasioni, invece, sono stati rubati i canali pluviali posti all'esterno della chiesa.