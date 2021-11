Covid: a Corato un altro decesso e 39 nuovi casi. Ora i contagi totali sono 63

Come nel resto della regione, salgono anche in città i contagi Covid. Nell'ultimo aggiornamento, la Asl Bari fa sapere che le persone attualmente positive in città sono 63. Nel precedente aggiornamento, diffuso il 18 ottobre scorso, erano 26. Negli ultimi 9 giorni sono stati registrati 39 nuovi casi, 25 guariti e un decesso. Probabilmente pesa anche la situazione nelle scuole, in cui si stanno registrando alcuni contagi. Secondo i dati sinora diffusi da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, dall'inizio della pandemia (marzo 2020), in città sono stati registrati 3.619 positivi, 3.467 guariti e 89 deceduti.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.