Auto contro palo su via Belvedere, ferita una donna

Incidente, questa mattina intorno alle 8, su via Belvedere, a poca distanza dalla chiesa del Sacro Cuore. Un'auto condotta da una donna è uscita di strada ed è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. La signora è stata prima soccorsa da un medico non in servizio e dalle guardie della Metronotte. Sul posto è poi giunta un'ambulanza del 118 per le cure del caso. Le condizioni della donna non sembrano fortunatamente gravi. Per i rilievi è intervenuti gli agenti della polizia locale.