«L'arresto avvenuto ieri sera dice forte e chiaro che Corato non è terra di nessuno» È il commento del sindaco De Benedittis dopo l'arresto del presunto autore del ferimento a colpi di pistola avvenuto il 27 ottobre scorso nel centro storico. «Ringrazio le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri e la Polizia di Stato per l'importante lavoro che hanno fatto e stanno facendo, all'insegna della collaborazione tra le istituzioni stiamo dando alla città risposte importanti in termini di sicurezza e del diritto di tutti di poter lavorare per la crescita della comunità, oltre che per la crescita individuale. Dobbiamo insistere nell'ottica, sia del presidio del territorio, sia della rigenerazione sociale e urbana. Come Sindaco e come Amministrazione Comunale - conclude De Benedittis - siamo impegnati su questo versante per dare risposte forti e giuste di cui la città ha bisogno».