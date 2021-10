La testimonianza: «Una spinta contro la vetrata, poi lo sparo»

Ieri sera la mia vita è stata in pericolo. Nella mia città. Mentre ero al ristorante. Nel centro storico della città in cui ho scelto di vivere perché - credevo - sicura e tranquilla. A tarda sera, mentre finivo di cenare, due balordi si sono messi a litigare. Uno ha spinto l’altro contro la vetrata all’ingresso del ristorante. Poi ha estratto una pistola e ha esploso un colpo. Ho guardato la scena come al rallentatore, fino allo sparo. Non capivo. Non poteva star succedendo questo. A Corato, poi. Invece.

In un attimo siamo tutti finiti sotto il tavolo. Poi, riemersi, c’è chi piangeva, chi chiamava la polizia - che avrebbe dovuto evitarle, certe cose, vigilando sull’area più “calda” del centro storico. C’è anche chi diceva: non se ne esce, non si può lavorare in questa città. Erano i ristoratori, che stanno appena rialzando la testa dopo due anni di devastazione causata dalla pandemia. Sono giovani e, come me, amano la loro città. Come me, erano increduli. Io ero lì, a pensare per la prima volta che la mia Corato oggi è una città pericolosa. E per la prima volta è emerso chiaramente quanto - a parte qualche fortunata eccezione - non ci siano figure politiche (da nessuna delle parti) capaci di occuparsi di questa città. E non si pensi che la colpa del degrado sia da imputare a questa amministrazione. Anni di commissariamento, cadute programmate, faide politiche per preservare i personali privilegi hanno logorato il tessuto sociale e le istituzioni che devono assicurare la nostra sicurezza, permettendo alla malavita di infiltrarsi, non trovando ostacoli, bensì un terreno degradato e molto fertile. Del resto, nel 2018, quando in una sparatoria hanno ucciso un ragazzo, l’attuale amministrazione non c’era.

Dovevamo rinascere. Dovevamo essere al sicuro. Dovevamo essere felici di tornare a casa. Invece, usciamo la sera e ci troviamo a rischiare di non poterci più tornare, a casa.E poi ci chiediamo ancora perché la gente vada via da Corato, non investa in Corato. Un amico ha detto: “Bisogna che il sindaco vada a sbattere i pugni in prefettura”. Forse. Poi è necessario fare un lavoro sul tessuto sociale, sui ragazzi, partendo dalle scuole, non lasciando solo chi forma e aiuta a crescere. Non lasciando che la povertà spiani la strada al crimine. Ieri sera la mia vita è stata minacciata da due balordi, fuggiti insieme al mio senso di sicurezza del vivere qui. Forse, per rinascere, la gentilezza non basta più.