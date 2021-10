Poliambulatorio, montascale di nuovo in funzione: «La Asl acquisterà una nuova attrezzatura»

I diritti dei più deboli sono stati ripristinati. Almeno per ora. Avevano fatto scalpore, il 19 ottobre scorso, le immagini dell'anziano disabile sulla sedia a rotelle costretto a salire i gradini che conducono al poliambulatorio di viale Ettore Fieramosca in braccio a un medico e a una infermiera. Una situazione determinata dal mancato funzionamento del montascale, l'impianto che consente, appunto, il trasporto delle persone che, per qualche motivo, non sono in grado di salire le scale autonomamente.

A nove giorni da quell'increscioso episodio, ieri mattina i tecnici inviati dalla Asl Bari hanno provveduto a riparare il guasto e l'impianto è tornato in funzione. Il caso ha voluto che, proprio mentre era in corso la riparazione, al poliambulatorio arrivasse una persona disabile che, dopo un po' di attesa, ha potuto utilizzare il montascale e accedere in sicurezza alla struttura sanitaria per sottoporsi a una visita medica.

Non si tratta di un dettaglio. Secondo numerose testimonianze, infatti, i guasti al montascale sono stati - nel tempo - frequenti, costanti e spesso duraturi. Determinando, per le persone disabili, solo due possibilità: accedere alla struttura in braccio a qualcuno - come accaduto, appunto, il 19 ottobre scorso - oppure, in alternativa, andare via senza ottenere la prestazione medica prenotata e magari attesa da tempo. Proprio per ovviare ai continui guasti dell'impianto, la Asl - tramite il proprio ufficio stampa - ha fatto sapere che «sta provvedendo all'acquisto di una nuova attrezzatura».