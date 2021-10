Trainavano un'autobotte con un'auto, entrambe rubate. Un uomo è finito in manette questa notte, dopo un inseguimento iniziato sulla provinciale 231 all'altezza di Corato e continuato nelle campagne ruvesi. Una pattuglia di vigilantes della Metronotte, in servizio su quel tratto di strada, ha notato una Lancia Dedra station wagon scura che a velocità sostenuta stava trainando l'atomizzatore-botte con delle catene. La guardia giurata ha allertato i carabinieri della tenenza di Terlizzi e ha continuato a tallonare la vettura. La Lancia Dedra, giunta nelle vicinanze di Ruvo, ha deviato per le campagne nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Altre guardie giurate della Metronotte di Ruvo di Puglia hanno poi coadiuvato le operazioni dei carabinieri, riuscendo a bloccare in pochi minuti la corsa dei ladri in contrada Scalera, nel territorio di Terlizzi. Uno di loro è stato fermato, mentre altri due complici sono riusciti a scappare. In seguito a un successivo controllo, entrambi i mezzi sono risultati rubati e sono stati recuperati dalle forze dell'ordine.