Montascale guasto al poliambulatorio, disabile sale i gradini in braccio ai medici

Portato in braccio da due operatori sanitari, pur di superare le barriere architettoniche e potersi sottoporre a una visita medica. Così, ieri mattina, un anziano disabile sulla sedia a rotelle è stato costretto a salire i gradini che conducono al poliambulatorio di viale Ettore Fieramosca. Tutto a causa del guasto al montascale, l'impianto che consente, appunto, il trasporto delle persone che, per qualche motivo, non sono in grado di salire le scale autonomamente.

La scena, davvero poco edificante, si è verificata intorno alle 10. L'anziano con la sua carrozzina ha superato agevolmente i primi gradini posti all'esterno della struttura, grazie alla presenza di una rampa. Poi, una volta entrato, si è trovato dinanzi un'altra scalinata e ha quindi chiesto di utilizzare il montascale. Scoprendo però, un attimo dopo, che l'impianto non era funzionante. Dopo quasi mezz'ora di attesa, un medico e una infermiera si sono prodigati per aiutare l'anziano: sono scesi, lo hanno preso in braccio e lo hanno condotto in cima alla scala dove ad attenderlo c'era un'altra sedia a rotelle messa a disposizione dal poliambulatorio. Alla fine, se di buono c'è l'intervento volenteroso e risolutore da parte dei camici bianchi, dall'altro non si può non sottolineare quanto facciano rumore - ancora di più all'interno di una struttura sanitaria - la presenza di barriere architettoniche e il guasto dell'impianto che occorre utilizzare per superarle.

Anche perchè, a quanto pare, non è la prima volta che il montascale non funzioni. Ne avevamo parlato già nel gennaio 2020, per citare un caso eclatante, quando un giovane disabile rimase bloccato sulla sedia dell'impianto: per farlo scendere si rese persino necessario l'intervento dei vigili del fuoco.