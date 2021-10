Ragazzi aggrediti dalla "gang", altro episodio ai danni di un 15enne

Non si ferma la scia degli episodi criminosi in città, in particolare quella delle aggressioni nel centro storico ai danni degli adolescenti. Poco più di una settimana fa aveva fatto scalpore la violenza perpetrata ai danni di tre 18enni, accerchiati e rapinati da un gruppo di ragazzi nel mezzo di una normalissima serata domenicale. Non si è però trattato di un caso isolato. Due giorni dopo quell'episodio, infatti, il copione si è ripetuto in maniera analoga.

Ad essere bloccato da un gruppetto di giovani, sempre nella zona tra via Roma e via Duomo e sempre in orario centrale - addirittura le 18 -, stavolta è stato un 15enne. Il ragazzino è stato avvicinato da un paio di individui che gli hanno chiesto dei soldi. Dopo un iniziale rifiuto, sono subito arrivate le minacce di botte. A quel punto il 15enne ha ceduto e ha consegnato ai due i 15 euro che il padre gli aveva dato per andare dal barbiere. L'episodio ha lasciato il segno nell'adolescente che per alcuni giorni non ha voluto neppure uscire di casa.

Negli stessi giorni - l'ultima segnalazione è di domenica sera - si sono verificati altri episodi simili, tutti con una dinamica molto simile e sempre ai danni di adolescenti. «Avevo letto dell'aggressione ai tre 18enni e avevo pensato a un caso isolato» racconta il papà del 15enne. «Dopo l'episodio accaduto a mio figlio, però, ho inziato a chiedere in giro ad altre famiglie che conosco e che hanno figli della stessa età e ho scoperto che invece tanti ragazzi suoi amici e coetanei hanno subìto la stessa sorte. Mi sono anche informato sull'eventualità di presentare denuncia, ma è stato avvilente sentirsi dire che purtroppo serve a poco».