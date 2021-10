Aggressione in centro: tre ragazzi colpiti con calci e schiaffi e rapinati da baby gang

cronaca

È accaduto ieri sera a tre ragazzi in via Roma - zona non nuova ad episodi di questo genere - per di più in un orario centrale come le 21. D​ue di loro sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso