Piazza Di Vagno, l'esposto dei residenti: «Illegalità e inciviltà, si intervenga subito»

I residenti di piazza di Vagno non ci stanno e denunciano la critica situazione di piazza Di Vagno attraverso un lungo esposto presentato al sindaco De Benedittis, al comando della polizia municipale, alla stazione locale dei carabinieri e al commissariato della Polizia di Stato di Corato.

L'esposto, firmato da 36 residenti, segue una lunga serie di segnalazioni che, da tempo, vengono indirizzate a Comune e forze dell'ordine. Nella lista delle problematiche, al primo posto ci sono i "frequenti episodi di violenza e spaccio" che coinvolgono anche le strade limitrofe scarsamente illuminate. L'ultimo, in ordine di tempo, l'aggressione di tre ragazzi, avvenuta ieri sera tra via Roma e via Duomo.

Denunciati anche danneggiamenti e sporcizia. Non solo auto e portoni, anche le aree pubbliche sono state prese di mira dai vandali: nel corso degli anni sono state divelte le porte Usb delle panchine ed è stata fatta a pezzi la fontana tra via Monte di Pietà e via Roma. i residenti riscontrano «la presenza quotidiana di bottiglie e lattine» davanti ai portoni, sulle panchine e sulla pavimentazione della piazza.

E ancora, l'accesso e alla sosta all'interno della ztl da parte di chi non è autorizzato e entra nella zona a traffico limitato controsenso, sfruttando il varco non presidiato dalle telecamere anche ad alta velocità. Come gli scooter, spesso non muniti di targa che sfrecciano tra i pedoni impennando e mettendo a rischio l'incolumità di tutti, compresi i bambini. Infine il continuo utilizzo di fuochi d'artificio abusivi.

Nell'esposto sono citate anche le attività di ristorazione presenti in piazza. «Alcune di loro - è scritto nell'esposto - provocano emissioni sonore assolutamente intollerabili, sia per i residenti che per le altre attività e la relativa clientela». I residenti denunciano anche assembramenti, la vendita di bevande alcoliche a minori e l'impropria occupazione del suolo pubblico.

Quattro le richieste: un sistema di telecamere per monitorare la zona, la presenza quotidiana delle forze dell'ordine, maggior controlli sul rispetto delle regole in tema di circolazione, rispetto degli spazi pubblici e livello delle emissioni sonore e ogni attività volta a garantire il rispetto della legalità, dell'incolumità pubblica e della civile convivenza.