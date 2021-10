Aggressione in centro: tre ragazzi colpiti con calci e schiaffi e rapinati da baby gang

Stavano passeggiando nel centro storico e di lì a poco sarebbero andati in un locale per festeggiare i 18 anni di uno di loro. Ma sono stati aggrediti con calci e schiaffi da un gruppetto di giovanissimi e rapinati. È accaduto ieri sera a tre ragazzi tra via Roma e via Duomo - zona non nuova ad episodi di questo genere - per di più in un orario centrale come le 21. Secondo quanto raccontato dalle vittime ai carabinieri intervenuti sul posto, i tre stavano camminando quando sono stati accerchiati da alcuni individui che hanno chiesto loro dei soldi. Dopo aver opposto un iniziale rifiuto, i 18enni sono stati rapidamente colpiti con calci e schiaffi. A quel punto uno dei tre ragazzi ha aperto il portafoglio per prendere un paio di euro da dare agli aggressori. Questi ultimi però hanno notato che all'interno c'erano alcune banconote - che sarebbero servite proprio per festeggiare il compleanno - le hanno afferrate e sono fuggiti. In seguito all'aggressione, due dei tre 18enni hanno riportato escoriazioni e contusioni e sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.

Il fatto ripropone con urgenza la questione sicurezza nel centro storico. «Non è possibile passeggiare tranquillamente in città in un orario centrale come le 21 e trovarsi improvvisamente ad essere picchiati e rapinati da ragazzi che spadroneggiano impuniti» hanno commentato i genitori di alcuni degli aggrediti. «Non si tratta di episodi sporadici: le istituzioni e le autorità si decidano a intervenire sul serio perchè davvero non se ne può più».