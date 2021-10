Da "Chi l'ha visto" l'appello per trovare Tenè: «Chiediamo alla mamma di farsi sentire»

L'appello per trovare Tenè approda finalmente su una ribalta nazionale. Dopo la manifestazione organizzata domenica scorsa in piazza Marconi, ieri sera la vicenda della piccola di due anni e mezzo sparita nel nulla con la madre biologica dalla fine di agosto è stata trattata nel corso della trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai 3. Non un vero e proprio servizio, ma un appello di circa un minuto che però si spera possa servire ad alzare la soglia d'attenzione sulla questione.

«In tanti si sono mobilitati per questa bambina che dal 25 agosto è stata portata via dalla mamma» ha detto la conduttrice Federica Sciarelli. «Noi vogliamo fare un appello alla mamma che si è allontanata facendo perdere le sue tracce e di questa bambina che è veramente piccola non si sa più nulla. C'è veramente una grandissima mobilitazione per lei, chiediamo alla mamma di farsi sentire perchè bisogna sapere se questa bambina sta bene ed è al sicuro. Poi tutte le cose si risolvono. C'è una denuncia del papà della bambina (che nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista sull'accaduto, ndr) scomparsa con la sua mamma che l'ha portata via non sappiamo dove, quindi anche lei bisogna che in qualche modo ritorni dalla comunità che la sta aspettando con il cuore».