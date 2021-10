Scoperto furto in zona Bracco: gli rubano l'auto e nel locale di campagna mentre è all'estero

Rubano la sua auto e all'interno del suo locale in campagna mentre è all'estero per motivi di salute. La scoperta è stata fatta da una volante della Metronotte. I vigilanti hanno notato una vecchia Fiat Punto blu parcheggiata in un podere in zona Bracco. Insospettiti hanno avvisato il commissariato di Polizia di Corato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno verificato che l'auto è stata rubata a Corato. Grazie ad ulteriori accertamenti è emerso che anche la villa dell'uomo è stata presa di mira dai ladri. La Punto è stata restituita ai parenti.