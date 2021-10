Si finge medico Asl e, con un complice, deruba un'anziana in casa

Si finge medico della Asl e, con l'aiuto di un complice, deruba un'anziana direttamente all'interno della sua abitazione. Ieri mattina a Corato si è consumata l'ennesima messa in scena per abusare della buona fede delle persone anziane e poi truffarle o rapinarle. I ladri hanno portato via i risparmi della donna, ma anche alcuni oggetti in oro. Soprattutto, le hanno causato un forte stato di choc persistito anche diverse ore dopo il fattaccio.

Secondo quanto raccontato dalla famiglia della vittima - che già ieri ha sporto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri - alla porta dell'abitazione in cui vive l'anziana ha bussato una persona che si è qualificata come medico della Asl. La donna ha aperto e l'ha fatto entrare, probabilmente convinta anche dalla coincidenza di avere in programma a breve una visita medica in ospedale. Proprio per evitare sorprese, l'anziana ha subito affermato di voler contattare telefonicamente sua figlia, ma il ladro in qualche modo è riuscito a convincerla che l'avrebbe chiamata lui stesso non appena terminata la visita.

Il sedicente medico ha quindi chiesto alla signora di stendersi su un divano, avendo cura nel frattempo di lasciare la porta d'ingresso socchiusa. In quel momento è entrato in scena il complice che si è infilato in casa di soppiatto e ha frugato fino a trovare denaro e ori. A un tratto, però, l'anziana ha compreso che stava accadendo qualcosa di strano e ha subito chiamato la sua vicina. Evidentemente scoperti, i due ladri sono allora fuggiti a gambe levate portando con sè la refurtiva. «Abbiamo voluto rendere noto questo brutto episodio per aprire gli occhi ai coratini e fare in modo che non capiti ad altri» ha fatto sapere la famiglia dell'anziana. La regola d'oro, in queste situazioni, resta quella di non aprire agli sconosciuti e soprattutto di non farli entrare in casa.