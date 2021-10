Marijuana nel marsupio, pusher 20enne arrestato nel centro storico

Sabato scorso un giovane di 20 anni, gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti della squadra Volante del Commissariato di polizia hanno notato il giovane nel centro storico e lo hanno sottoposto a controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento particolarmente nervoso, gli agenti hanno perquisito il ragazzo, trovando nel suo marsupio 22 dosi di marijuana, dal peso complessivo di 41 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. Il materiale è stato sequestrato, mentre il 20enne è stato collocato agli arresti domiciliari, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.