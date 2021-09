Dilaga il malcostume dei fuochi d'artificio abusivi: cosa c'è dietro?

Durante le celebrazioni per San Cataldo, quando salgono in alto ed esplodono in mille colori, hanno il sapore della festa. Da qualche settimana, invece, appaiono decisamente fuori contesto e pongono diversi interrogativi, alcuni dei quali anche piuttosto inquientanti. Cambia così, da agosto a settembre, la percezione che si ha in città dei fuochi di artificio.

Negli ultimi tempi, quasi ogni sera e talvolta più volte nell'arco della stessa serata, alcuni quartieri della città vengono illuminati a giorno da fuochi pirotecnici abusivi che sembrano spuntare dal nulla. Nessuna festa di paese, nessuna sagra, nessun evento che - a livello pubblico - possa giustificarli. Eppure, eccolì lì. Molto spesso a mezzanotte in punto, ma a volte anche prima. Durano poco, circa un minuto, segno che spesso potrebbe trattarsi di piccole batterie utilizzabili in maniera libera e facilmente acquistabili anche on line. Altre volte, invece, gli "spari" sono più lunghi ed elaborati, magari del tipo che per essere utilizzato necessiterebbe di una specifica autorizzazione. In ogni caso, è impossibile non notarli senza chiedersi cosa stia accadendo. Colpiscono soprattutto la frequenza e la costanza con cui si verificano questi episodi.

Interrogativi, dicevamo. Per esempio: da dove partono i fuochi? Chi li fa esplodere? E soprattutto, perchè? Le segnalazioni sono tante: molte arrivano dal centro storico, altre dalle zone di via Don Minzoni, via Trani, viale Ettore Fieramosca, 167, ma non solo. Serenate, addii al nubilato e al celibato, compleanni di 18 anni et similia sono in molti casi spiegazioni plausibili, seppure rappresentino "consuetudini" legate a un certo malcostume. Altro discorso è invece quello relativo ai fuochi utilizzati dalla sale ricevimenti al culmine di una cerimonia: in città le sale ricevimenti sono infatti tutte ubicate fuori dal centro abitato da dove, invece, provengono quasi tutte le segnalazioni di questi "spari" amatoriali e itineranti.

I motivi per censurare questi episodi sono più d'uno: disturbo della quiete pubblica, inquinamento ambientale e, non ultimo, le conseguenze che generano sugli animali. Ma c'è di più: allo stato attuale è infatti impossibile escludere che in qualche caso possano esserci legami con la deliquenza. Alle autorità il compito di trovare riscontri in tal senso, ma la questione è sul tavolo. D'altronde a Bari, dove l'accensione di fuochi pirotecnici abusivi si sta verificando in diversi quartieri, nei giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro ha chiesto alla prefetta Antonella Bellomo un incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. «Si registra purtroppo - ha detto Decaro - una preoccupante escalation che, oltre al disturbo della quiete pubblica, determina un impatto negativo sull'ambiente, per non parlare dei risvolti criminali che sottendono il fenomeno». Chi abbia elementi utili per chiarire quanto stia accadendo può rivolgersi alle forze dell'ordine.