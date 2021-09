Lavori sulla linea elettrica, aziende costrette allo stop. Maldera (Mbl): «​​Una giornata in fumo»

«Vi sembra normale dover chiudere l'azienda perché qualcuno decide, senza confrontarsi con il cliente, di eseguire lavori sulla linea elettrica in piena settimana e in orario di lavoro?». A chiederlo, in maniera evidentemente provocatoria, è l'imprenditore Luigi Maldera, titolare dalla Mbl Solutions, azienda coratina nota per la progettazione e la costruzione di macchine e impianti speciali robotizzati per l'industria. Ebbene, la Mbl - ma anche altre aziende ubicate nella zona industriale di via Gravina - oggi dalle 8.30 alle 16 resteranno senza corrente a causa di alcuni lavori programmati da parte di E-distribuzione «per il miglioramento della rete elettrica di distribuzione». E quindi, di fatto, non potranno lavorare. Ad essere coinvolte dall'interruzione di elettricità sono solo le aziende più piccole collegate alla bassa tensione. Nessun problema, invece, per le aziende più grandi collegate alla media tensione e che dispongono di cabine di trasformazione.

«Siamo stati informati di questi lavori tramite alcuni volantini affissi nei pressi dell'azienda» racconta Maldera. «All'inizio ho pensato a uno scherzo, perchè non potevo credere che ci stessero costringendo a fermare l'attività. Ma ben presto ci siamo resi conto che era tutto vero. Mi chiedo davvero come si possa imporre di fatto la chiusura di un'azienda senza interpellare il cliente».

Per quanto ovvio, è comunque il caso di sottolineare che sia innegabile la necessità di svolgere tali lavori. La contestazione dell'azienda, infatti, riguarda solo il momento in cui tali interventi sono stati calendarizzati. «Abbiamo contattato E-distribuzione sia tramite il nostro gestore di energia elettrica che direttamente» prosegue il titolare della Mbl. «Ci hanno risposto che non era possibile spostare i lavori nè di giorno e nè di orario e che, per ovviare alla interruzione di energia elettrica, avremmo potuto noleggiare un gruppo elettrogeno. Ci siamo anche informati, ma i costi di noleggio di un gruppo in grado di garantire stabilità si aggira sui 1.500 euro».

Sul volantino che annuncia il disservizio è fornito un numero verde al quale fare presenti eventuali «problemi, legati alla mancanza di energia elettrica, di carattere estremamente urgente e indifferibile». Contattato dalla nostra redazione, l'operatore del numero verde ha precisato che tali situazioni «riguardano, ad esempio, le scuole o l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali, ma non le aziende. Nè è possibile svolgere i lavori durante orari notturni».

«Per me questa è "interruzione di attività produttiva"» tuona Maldera. «Oggi sono costretto a mandare a casa 20 dipendenti, per di più in una giornata nel mezzo della settimana. In pratica è una giornata di lavoro che finisce in fumo e che dovrà essere recuperata in qualche modo, con tutti i disagi del caso. Altre volte sono capitate interruzioni di un paio d'ore che siamo riusciti a gestire - conclude Maldera - ma un'intera giornta senza corrente ci mette davvero in difficoltà. È davvero paradossale e vergognoso che tutto si fermi così».