Furto sventato in piazza Coratini nel mondo. L'allarme mette in fuga i ladri

Notte movimentata quella appena trascorsa. Dopo l'incendio di un'auto in via Cosina, è stato sventato un furto in piazza Coratini nel mondo, nei pressi di via Lama di Grazia. In piena notte, alle 4, i ladri hanno provato a forzare un garage privato che affaccia sulla piazza. Avevano già tagliato parte della saracinesca con un flex, all'altezza della serratura, quando è scattato l'allarme direttamente collegato alla centrale della Sicuritalia. Sul posto è arrivata una pattuglia di vigilantes ma i malfattori si erano già dati alla fuga. Fortunatamente i ladri non sono riusciti ad aprire la saracinesca e non è stato rubato nulla.