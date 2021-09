Fiamme nella notte, a fuoco un'auto in via Cosina

Incendio la notte scorsa, intorno alle 2, su via Walter Cosina, tra via Andria e via Gigante. Una Fiat Punto è stata distrutta dalle fiamme, divampate nella parte anteriore del veicolo. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Sul posto anche le guardie giurate Sicuritalia.