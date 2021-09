Primo caso Covid in una scuola della città: in quarantena una classe dell'Itet Tannoia

Nonostante le precauzioni adottate, è stato registrato il primo contagio di quest'anno scolastico in un istituto della città. A finire in quarantena, in seguito all'accertamento della positività al Covid di uno studente - è stata una classe dell'Itet Tannoia. Come da protocollo, per ragazzi e docenti sono scattati l'isolamento e la didattica a distanza.

«Abbiamo iniziato l'anno scolastico rispettando scrupolosamente tutte le precauzioni previste dalle norme anti Covid - commenta la dirigente del Tannoia, Nunzia Tarantini - ma è fisiologico che anche gli studenti possano contagiarsi. Motivo per cui casi simili non dovrebbero neppure più suscitare tanto clamore. Nell'applicare il protocollo previsto in questi casi, ho però potuto notare come la gestione di queste situazioni sia migliorata molto anche da parte delle famiglie». I ragazzi della classe che hanno completato il ciclo vaccinale potranno tornare a scuola in presenza dopo 7 giorni e un tampone molecolare negativo; quelli non ancora vaccinati dopo 10 giorni e un tampone molecolare negativo.

Al momento sono circa 40 le classi pugliesi in quarantena; 14 di queste si trovano nell'area metropolitana di Bari: oltre a Corato, contagi si sono verificati negli istituti di Bari, Terlizzi, Gravina, Altamura, Mola, Turi e Sannicandro di Bari.