Non c'è pace sulle strade coratine. Un grave incidente - il terzo in due giorni - si è verificato intorno alle 15 di questo pomeriggio sulla provinciale Corato-Trani, a pochi chilometri dal centro abitato. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Grande Punto che viaggiava in direzione Corato e una Volkswagen Polo che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, poi è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Andria dal personale del 118. Il conducente della Polo sarebbe invece fuggito a piedi dal luogo dell'incidente: l'auto, infatti, risulterebbe rubata. Sul posto i carabinieri. Il traffico sta subendo inevitabili rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.