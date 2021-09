Altro incendio su via Giappone, in fiamme un'auto

Ancora un incendio, ancora in via Giappone. Poco dopo le 23 di questa sera una utilitaria parcheggiata nei pressi della casa di riposo è stata avvolta dalle fiamme. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa mattina sulla stessa strada, alcune centinaia di metri più avanti, ha preso fuoco del materiale plastico all'interno del deposito di un'azienda.