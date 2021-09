È una domenica tragica, funestata da due gravissimi incidenti stradali, entrambi mortali. Dopo quello di questa mattina su via San Magno in cui è deceduto un 85enne, intorno alle 20 di stasera un altro terribile schianto si è verificato sulla complanare, lato monte, della strada provinciale 231. A scontrarsi sono state una Fiat Panda condotta da una donna e una moto di grossa cilindrata con a bordo due giovani di Trani. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un ragazzo di 25 anni, che ha perso la vita nonostante lunghi minuti di massaggio cardiaco effettuato dal personale del 118. La ragazza che era con lui è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Lievemente ferita ma sotto shock la conducente della Panda. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda stava svoltando a sinistra per imboccare il cavalcavia, mentre la moto proveniva sulla complanare dalla direzione opposta. Nel tratto interessato dall'incidente la complanare è chiusa al traffico.