Schianto su via San Magno, non ce l’ha fatta l'anziano alla guida della Fiat 500

Non ce l'ha fatta il conducente della Fiat 500 che questa mattina si è schiantata contro muro su via San Magno. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. L'uomo, ultraottantenne, era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportato in codice rosso dal personale del 118 all'ospedale Bonomo di Andria. Nonostante le cure dei medici, l'anziano è però deceduto poche ore dopo lo schianto. La polizia locale è al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente.