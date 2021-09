Auto si schianta contro un muro su via San Magno, conducente in codice rosso Copyright: CoratoLive.it

Grave incidente stradale questa mattina su via San Magno. All'altezza di una curva, nei pressi di viale delle Tuberose, una Fiat 500 - per causa ancora da accertare - ha sbandato ed è uscita di strada, schiantandosi contro un muro. Molto violento l'impatto, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli. Per liberare l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Il personale del 118 della postazione di Corato ha poi soccorso e trasportato il conducente in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.