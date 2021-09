Petardo nel distributore automatico di sigarette: artificieri in azione in via Di Vittorio

Artificieri in azione questa mattina in via Di Vittorio per la presenza di un ordigno all'interno del distributore automatico di una tabaccheria. L'allarme della rivendita è scattato in piena notte in seguito ad una prima esplosione che non ha provocato danni. Sul posto sono arrivate le guardie giurate di ImeVi-SicurItalia che, assicuratesi che non fosse stato asportato nulla si sono avvicinate al distributore automatico e si sono rese conto della presenza di un secondo petardo, di medie dimensioni, all'interno del vano erogatore delle sigarette. Sono subito stati contattati i carabinieri che, giunti sul posto, hanno delimitato l'area e allertato gli artificieri di Bari che hanno neutralizzato l'ordigno. Avviate le indagini dai carabinieri. Due anni fa la stessa tabaccheria era stata presa di mira dai ladri che hanno fatto saltare il distributore automatico installato nell'adiacente via Palestro.