Esplosione in via Gambara, cratere sull'asfalto

Quello che vedete nella foto in alto è il cratere lasciato da una esplosione. Ed è l'unica certezza di un episodio di cronaca i cui contorni appaiono decisamente poco chiari. Il boato ha fatto sobbalzare i residenti nelle prime ore di martedì mattina in via Gambara, nel tratto compreso tra piazza Venezuela e viale IV Novembre, a pochi passi da alcune attività commerciali e da una scuola dell'infanzia. A giudicare dai segni rimasti sull'asfalto, si è trattato di una esplosione potente, cui è seguito anche un piccolo incendio. Non sono però stati segnalati danni di altro genere. L'ipotesi principale è che ad originare la deflagrazione sia stato un ordigno rudimentale. La polizia locale è a caccia di elementi che consentano di ricostruire l'accaduto.

L'esplosione ha comprensibilmente suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nella zona. Nei mesi scorsi i residenti del quartiere a ridosso di piazza Venezuela hanno sottoscritto e inviato al sindaco, al prefetto di Bari e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, un esposto in cui hanno segnalato «lo stato di degrado, pericolo e insicurezza» in cui vivono da anni. Solo due settimane fa, in via Trieste, l'esplosione di una bomba carta ha causato ingenti danni a un'auto in sosta.