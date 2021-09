Coronavirus: in Puglia 178 nuovi casi e nessun decesso. Tasso di positività all'1.26%

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati ​14.233 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 178 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 34 nella provincia BAT, 8 in provincia di Brindisi, 24 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 cas0 di residenti fuori regione, 0 casi di provincia in definizione. Non sono stati registrati decessi.

I casi attualmente positivi sono 3.854; 205 sono le persone ricoverate in area non critica, 25 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.407.378 test; 265.445 sono i casi positivi; 254.857 sono i pazienti guariti; 6.734 sono le persone decedute. I 265.445 casi positivi sono così suddivisi: 97.761 nella provincia di Bari; 27.780 nella provincia BAT; 21.006 nella provincia di Brindisi; 46.732 nella Provincia di Foggia; 30.256 nella provincia di Lecce; 40.490 nella provincia di Taranto; 971 attribuiti a residenti fuori regione; 449 di provincia in definizione.