Un lampione dell’illuminazione pubblica divelto e un palo delle luminarie di San Cataldo spezzato di netto. Sono le conseguenze di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, prima dell’alba, in piazza Cesare Battisti. Secondo le prime informazioni, poco dopo le 5 un'auto - per cause ancora da accertare - ha sbandato mentre percorreva la strada adiacente alla piazza ed è finita sul marciapiede abbattendo il palo e il lampione. Non ci sarebbero feriti. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per individuare il veicolo coinvolto nell'incidente: si tratterebbe di un'auto di grossa cilindrata. La zona è stata transennata in attesa di essere messa in sicurezza.