Violento scontro su viale Reggio, ferita una donna

Incidente stradale questa mattina intorno alle 13 nei pressi di via San Magno. Due auto - una Fiat Punto e una Giulietta Alfa Romeo, per cause ancora da accertare si sono scontrate all'incrocio tra viale Del Barone e Viale Reggio (Difesa). Molto violento l'impatto, tanto che la Punto si è ribaltata ed è finita su un muretto a secco. Il personale del 118 giunto sul posto ha soccorso e trasportato in ospedale una donna rimasta ferita. Intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi.