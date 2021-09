Coronavirus: in Puglia 298 nuovi casi. I positivi attuali sono 4.500

Oggi, mercoledì 1 settembre, in Puglia sono stati effettuati 16.873 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 298 casi positivi: 79 in provincia di Bari, 64 nella provincia BAT, 35 in provincia di Brindisi, 22 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, -2 casi di provincia in definizione. È stato registrato un decesso.

I casi attualmente positivi sono 4.500; 234 sono le persone ricoverate in area non critica, 20 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.296.650 test; 263.852 sono i casi positivi; 252.639 sono i pazienti guariti; 6.713 sono le persone decedute.

I 263.852 casi positivi sono così suddivisi: 97.389 nella provincia di Bari; 27.489 nella provincia BAT; 20.907 nella provincia di Brindisi; 46.513 nella Provincia di Foggia; 29.749 nella provincia di Lecce; 40.391 nella provincia di Taranto; 960 attribuiti a residenti fuori regione; 454 di provincia in definizione.