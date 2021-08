Evasi dal carcere di Trani: si costituisce uno dei due detenuti ricercati

Si è costituito uno dei due detenuti evasi il 26 agosto scorso dal carcere di Trani. Accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Chiusolo, il barese Giuseppe Antonio De Noja, 28 anni, si è presentato negli uffici della Questura di Bari. Proseguono invece le ricerche - coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani - dell'altro evaso, il 22enne Daniele Arciuli, in carcere dal 2015 per omicidio. I due avevano approfittato dell'ora d'aria per scavalcare il muro di cinta dell'istituto penitenziario tranese e far perdere le proprie tracce raggiungendo la provinciale Trani-Andria.