Auto si ribalta sulla provinciale Corato-Trani: mamma e figlia in ospedale

Paura questa mattina sulla provinciale che collega Corato e Trani. Intorno alle 11 un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo in un terreno a ridosso della carreggiata. A bordo del veicolo c'erano due donne, mamma e figlia. Entrambe sono state trasportate all'ospedale "Bonomo" di Andria in codice giallo. Sul posto gli agenti della polizia locale di Trani e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno messo in sicurezza il veicolo.