Bambina sottratta dalla madre biologica. La famiglia affidataria: «Aiutateci a ritrovarla»

Tening Mane, due anni e mezzo, ieri pomeriggio è stata sottratta alla famiglia affidataria alla stazione centrale di Bari dalla madre biologica. A raccontare l'episodio Angela Quatela, figlia della coppia (Luciana Tedeschi e Nicola Quatela) che da sempre ha accudito la bambina. «Avevamo incontrato la madre biologica della mia sorellina per farle vedere la piccola. - spiega con la voce spezzata dall'angoscia - Ad un certo punto è entrata in un bar per comprare delle patatine ed è sparita».

La famiglia affidataria si è subito rivolta alle forze dell'ordine per ritrovare la bambina e ha postato su Facebook un accorato appello affinché chiunque abbia notizie avvisi forze dell'ordine o i servizi sociali. Al momento della scomparsa Tening indossava una collanina con la scritta Luciana, il nome della mamma di Angela e un ciuccio in bocca «che non toglie mai», dice Angela Quatela. Nel testo è specificato anche che la bimba parla italiano mentre la madre biologica esclusivamente il francese.

Le forze dell'ordine si sono attivate per rintracciare la piccola e per sbrogliare la situazione, delicata anche dal punto di vista legale.