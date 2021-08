Giovane sfregiata al viso con un coltello, importante intervento di chirurgia plastica al Bonomo

Il fatto risale, avvenuto a Canosa, risale a pochi giorni fa: una 24enne di nazionalità marocchina viene sfregiata al viso con un coltello dal marito 42enne, connazionale, dopo essersi rifiutata di avere con lui un rapporto sessuale. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato a Ruvo. La donna, invece, è stata operata d'urgenza dai medici del reparto di chirurgia plastica del Bonomo di Andria. Ad effettuare l'intervento è stato il responsabile del reparto, il coratino Savino Arbore, insieme alla collega Antonella Zagaria.

Un'operazione molto complessa, effettuata in anestia generale: impossibile, infatti, agire localmente a causa dell'ampiezza delle ferite, alcune delle quali lunghe 20 centimetri. Stando alla cronaca del fatto, l'uomo aveva quasi staccato l'orecchio sinistro della moglie che è stato ricostruito. Sull'intervento chirurgico sono giunti gli apprezzamenti da parte del presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«Scrivo perché spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine» ha affermato. «In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità, ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali presente nella nostra struttura sanitaria. Mi riferisco in particolare al Reparto di Chirurgia plastica dell'ospedale Buonomo di Andria (composta dal Responsabile Dr Savino Arbore coadiuvato dalla Dr.ssa Antonella Zagaria) assistita dal personale infermieristico e dagli anestesisti della Sala Operatoria del Bonomo che, martedì 17 agosto, hanno eseguito, in regime di urgenza, un delicato intervento ricostruttivo del volto di un intero padiglione auricolare e delle mani di una giovane paziente immigrata gravemente ferita a coltellate dal marito durante un litigio. L’intervento si è reso necessario per la ricostruzione di uno dei due padiglioni auricolari quasi completamente amputato da una coltellata e per la ricostruzione del volto pesantemente sfigurato durante l’aggressione. L’intervento in anestesia generale, durato oltre 3 ore, ha avuto completo successo sia da un punto di visita estetico che funzionale. A tutta l'equipe - conclude Vurchio - vanno i miei sinceri complimenti e un incoraggiamento a proseguire questa tanto importante è difficile missione. Grazie a tutti dal profondo del cuore».