Schianto nella notte, furgone abbatte palo della luce. Due feriti

Schianto nella notte su via Trani, a circa un chilometro dal nuovo sottopasso. Intorno alle 2.30, un furgone che viaggiava in direzione Corato ha sbandato per causa da accertare ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. In seguito al violento impatto due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dal personale del 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Per mettere in sicurezza il palo dell'illuminazione abbattuto, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ruvo.