Cede il pavimento della cassa armonica, bimba cade e finisce in ospedale

Una bambina di 11 anni è finita in ospedale dopo essere caduta al di sotto del pavimento della cassa armonica montata in piazza Cesare Battisti per la festa patronale. Il fatto si è verificato poco dopo le 20.30. La bambina era salita sulla struttura per giocare. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, alcune assi del pavimento si sono spostate dalla loro sede e la bimba è caduta al di sotto. Soccorsa dal personale del 118, è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno interdetto l'accesso alla cassa armonica. Ieri sulla stessa struttura si era esibita regolarmente la grande orchestra di fiati di Conversano.