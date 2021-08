Manomissioni alle luminarie, il sindaco sporge denuncia per tre episodi

Non solo la manomissione dei fili che illuminano la macchina di San Cataldo di cui abbiamo dato notizia ieri. Altri due episodi del tutto simili, verificatisi il 19 agosto e sempre ieri, in tarda serata, hanno portato il sindaco De Benedittis a sporgere, questa mattina, denuncia contro ignoti. Ora saranno le indagini delle forze dell'ordine a cercare di fare chiarezza.

Nella tarda mattinata di oggi, il sindaco De Benedittis, - spiega la nota del Comune - accompagnato dall'assessora avv. Concetta Bucci, si è recato presso il locale Commissario di P.S., per denunciare l'avvenuta manomissione ad opera di ignoti delle luminarie di San Cataldo che hanno determinato lo spegnimento di parte delle stesse presso la "macchina" dov'è riposta la statua lignea del Santo e in tarda serata di ieri, in piazza Cesare Battisti lasciando al buio anche il quartiere. Episodio analogo si era verificato lo scorso 19 agosto, durante la fase di allestimento, lasciando al buio via Duomo e parte del centro storico.

«Ho ritenuto opportuno informare le Forze dell'ordine, a maggior tutela della cittadinanza e a salvaguardia della legalità. Con serenità, viviamo adesso, il prosieguo della Festa patronale», ha dichiarato il sindaco.