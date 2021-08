Rapina sulla Corato-Altamura: ambulanti aggrediti e picchiati

Rapina questa mattina intorno alle 5, sulla provinciale Corato-Altamura, ai danni di ambulanti andriesi che si stavano recando al mercato del sabato di Altamura. Gli ambulanti, a bordo di un furgone carico di capi di abbigliamento per uomo, sarebbero stati affiancati da malviventi che hanno intimato loro di scendere dal mezzo.Sarebbero stati anche picchiati dopo una iniziale reazione per evitare la rapina. A darne notizia è il sindacalista Savino Montaruli di CasAmbulanti.

«Siamo davvero ad un punto di massima allerta» commenta Montaruli. «Da anni, da decenni denunciamo la pericolosità di quella strada che è frequentatissima dagli ambulanti che si recano ai mercati della Puglia, Altamura, Gravina ma anche della Basilicata, Matera e moltissimi mercati in quella Regione. Siamo vicini agli amici ambulanti che hanno subito la rapina, l’aggressione e la violenza dei malviventi ed auguriamo una pronta guarigione a chi ha subito quelle inaudite violenze.

Alle Istituzioni diciamo che la fiducia da tempo si sta affievolendo progressivamente e non lo abbiamo mai nascosto. Nessuno si occupa degli ambulanti, anzi non sono rappresentati nelle Prefetture quindi spesso neppure si conoscono i problemi di una categoria che è sempre a rischio e che rappresenta 180mila Imprese in Italia di cui 18mila nella sola Puglia. È inaudito tutto questo e le Istituzioni ne escono sconfitte così come anche la politica si dimostra sempre più inetta, autoreferenziale e lontana dai problemi della gente. Ci sentiamo soli, siamo delusi ed amareggiati. Andiamo avanti con le sole nostre forze, ma se dovesse capitare il peggio non vogliamo nessuno a fare da cerimoniere. Questo sia chiaro» conclude Montaruli.