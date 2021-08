Tentano di appiccare un incendio nel bosco di Castel del Monte, fermati dall'Arif

Un episodio di natura dolosa che, se fosse andato in porto, avrebbe causato danni inimmaginabili al nostro territorio: è quello sventato ieri pomeriggio dagli uomini dell'Arif nella pineta di Castel del Monte, dove ignoti avevano messo a punto gli inneschi per un incendio che si sarebbe dovuto propagare proprio ai piedi del maniero federiciano. Il pronto intervento del personale ha consentito di spegnere tempestivamente le fiamme che avevano iniziato a propagarsi, complici il forte caldo e l'erba secca a causa della siccità, fiamme che comunque hanno avvolto una piccola porzione del bosco.

A darne notizia è la sindaca di Andria, Giovanna Bruno: «Pericolo scampato per la pineta di Castel del monte, o meglio per la parte di bosco che si trova nella zona circostante il parcheggio sito ai piedi del maniero Federiciano. Sono stati gli uomini dell’Arif, l’agenzia regionale preposta al controllo di quella porzione di territorio, unitamente ai sistemi in campo dal Parco nazionale dell’alta Murgia, a rendersi conto in maniera tempestica dei preparativi che erano stati fatti per dar vita a un incendio di natura dolosa, come quasi tutti quelli che si sono propagati in questa caldissima estate e che hanno danneggiato gran parte del territorio del Parco dell’alta Murgia, parco con il quale siamo in stretto contatto, così come con le forze di polizia e la direzione di Castel del Monte per attenzionare il più possibile il nostro bene Unesco che è tornato a essere meta preferita del turismo».